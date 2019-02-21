Вантажовідправники України виступили проти автоматичної індексації тарифів на перевезення. Ринок зацікавлений в прогнозованості, але автоматична індексація, тим більше на індекс цін виробників, не дає відповіді на цей запит, заявив президент об’єднання Укрметалургпром Олександр Каленков в матеріалі видання ЦТС.

У повідомленні йдеться, що ще в кінці 2018 року стало зрозуміло, що Укрзалізниця має намір підвищувати тарифи на вантажоперевезення, передає 5 канал.

– Якщо в минулому році компанія вдавалася до прихованих методів підвищення своїх послуг, то на 2019 рік були анонсовані плани щодо впровадження автоматичної індексації тарифів на перевезення вантажів на рівень індексу цін виробників промислової продукції. Провести таку індексацію в УЗ мають намір чотири рази за рік: перший етап і підвищення на 14,2% планувався на 1 лютого, – повідомляється в матеріалі.

За словами Каленкова, автоматичний тариф не буде працювати в інтересах бізнесу, водночас зараз у підприємства немає стимулу скорочувати свої витрати.

– Найважливіше – це створення незалежного регулятора. Тоді можна розробити методику тарифоутворення, встановити економічно обґрунтовані тарифи, які повинні покривати поточні витрати УЗ, інвестиції, частку прибутку і плюс повинен бути механізм, який стимулюватиме УЗ ці витрати скорочувати, – зазначив Каленков.

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Нагадаємо, у 2019 році Укрзалізниця підвищить вартість квитків на пасажирські поїзди і вантажоперевезень.

Фото: Укрзалізниця