РФ готова к военному удару, заявил Петр Порошенко. Будет ли Россия атаковать и зачем ей войска на границах с Украиной – в материале Фактов ICTV.

Россия признана агрессором всем миром. Накануне выборов в Украине о ее потенциале и возможных угрозах начали говорить с большей интенсивностью.

Вчера на очередной Генассамблее ООН выступал президент Украины Петр Порошенко. На встрече в очередной раз поднимали вопрос Украины.

По итогам дебатов, основные угрозы для Украины и, соответственно, для мира в следующем:

Россия продолжает превращать Крым в военную базу. По официальным данным, там 32,5 тыс. военных и значительный количественный состав тяжелого оружия – реактивные системы, боевые самолеты, лодки, крылатые ракеты.

Россия перебрасывает на Донбасс технику и готовится к военному удару по Украине. На Донбассе примерно 35 тыс. боевиков, которых контролирует страна-агрессор.

Россия милитаризует черноморский регион с целью захватить Азовское море. Не исключено, что в Крыму собираются разместить ядерное оружие.

Символично, но в тот же день, 20-го февраля, российский президент Владимир Путин выступал на ежегодной встрече с Федеральным собранием. Он сделал неоднозначное заявление в сторону США, которые недавно вышли из договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности.

По словам Путина, Россия готова развернуть системы вооружений против территорий, на которых будет угроза. Он предложил США подсчитать точность и дальность российских ракет. Но потом сказал, что хочет иметь дружеские отношения с Западом.

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Зачем Россия стягивает войска, будет ли атаковать Украину и почему идет против всего мира? Факты ICTV поговорили с военными экспертами Иваном Апаршиным и Олегом Стариковым.

Россия все делает правильно

Россия стягивает войска к границе с Украиной и одна из версий ее цели – подготовка к вступлению Украины в НАТО. Эксперты сходятся во мнении, что ничего страшного в этом нет.

Украина нацелена ближайшее время вступить в НАТО. Россия, согласно своей стратегии национальной безопасности, считает НАТО угрозой. Для того они и размещают военную инфраструктуру ближе к границе с Украиной.

– Они делают абсолютно правильно с военной точки зрения. Когда-то наступит время, когда Украина вступит в НАТО. Надо готовиться уже сейчас, – рассказывает военный обозреватель Олег Стариков.

Атаковать – нет смысла

Агрессии в форме полномасштабной войны или “оперативного театра военных действий” не будет. Это маловероятный сценарий, считает Стариков. Однако, в течение 2019 будут происходить различные провокации на фоне избирательного периода. В качестве инструмента будут использовать, вероятно, конфликт на Донбассе.

Эксперт напоминает – гибридная война ведется не только в военной плоскости. Она происходит в пяти фазах – дипломатическая, информационная, экономическая, кибер и, соответственно, военная.

– Основная задача России – подчинить Украину в политическом плане. Зачем развязывать войну, если можно контролировать Украину в политическом плане. В 2019 году все действия, связанные с эскалацией конфликта – маловероятны.

Россия самоутверждается

Кроме того, угрозы России в сторону США не несут реальный характер. Да, от них можно ожидать чего угодно. Однако, к реальным действиям Путин вряд ли прибегнет.

– Как Россия, имея оборонный бюджет 63 млрд долларов, может угрожать стране, в которой оборонный бюджет 643 млрд долларов? Это самоутверждение, – уверен Иван Апаршин.

Россия просто в очередной раз напоминает миру о своем существовании, добавляет эксперт. Она угрожает всем уже более 50 лет.

К атаке готовы

Впрочем, списывать Россию со счетов не стоит.

– Сегодня угроза со стороны Российской Федерации о готовности вооруженных сил России к широкомасштабной агрессии как никогда высока. Это правда, – признает Апаршин.

Пока они не готовы экономически, считает эксперт. Однако, в России есть планы относительно Украины, в том числе и ее морского потенциала:

– Если Россия готовится к агрессии против Украины, я в этом уверен на 100%, то Азовское море – это часть плана. Думаю, там есть и часть Черного моря. Это план захвата нашей территории, который включает много составляющих. В том числе и морскую, – подытоживает эксперт.

В 2014 году Россия напала врасплох. Тогда, когда страна была занята улаживанием внутреннего конфликта, российские войска захватили Крым. Мы оказались не готовы к таким событиям. Теперь важно не “наступить на те же грабли”. Поэтому пока мы готовимся, ждем и изучаем потенциал врага, мы знаем, чего от него ожидать.

Фото: Gettyimages, Іван Апаршин, Олег Стариков

Лилия Ященко