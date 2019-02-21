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В Украине изменились правила выезда детей на отдых за границу

Правительство утвердило перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление – отдельно для детей, имеющих родителей, сирот и лишенных родительской опеки.

Аеропорт Київ

Кабмин постановлением от 20 февраля №117 внес соответствующие изменения в порядок выезда детей за границу на отдых и оздоровление.

Среди других требований при вывозе детей за границу:

  • организаторы поездок должны предоставить маршруты перемещения групп от интернатов к месту сбора и места пребывания;
  • обеспечить сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета;
  • предоставление программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

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Кроме того, дополнительные требования установлены для семей иностранцев, которые будут принимать детей на отдых и оздоровление: документы об отсутствии судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украине.

Напомним, в августе 2018 года также изменились правила вывоза детей за границу для родителей.

Фото: Аеропорт Київ

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