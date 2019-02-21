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В Україні змінилися правила виїзду дітей на відпочинок за кордон

Уряд затвердив перелік документів для отримання згоди на виїзд груп за кордон на відпочинок та оздоровлення – окремо для дітей, які мають батьків, сиріт і позбавлених батьківського піклування.

Аеропорт Київ

Кабмін постановою від 20 лютого №117 вніс відповідні зміни до порядку виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

Серед інших вимог при вивезенні дітей за кордон:

  • організатори поїздок мають надати маршрути переміщення груп від інтернатів до місця збору та місця перебування;
  • забезпечити супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • забезпечення дітей харчуванням та побутовими зручностями під час транзитних зупинок та перельоту;
  • надання програм перебування дітей за кордоном з обов’язковим зазначенням заходів (екскурсії, поїздки, розважальні програми).

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Окрім того, додаткові вимоги встановлено для сімей іноземців, які прийматимуть дітей на відпочинок та оздоровлення:документи щодо відсутності судимості, алко- та наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань, а також гарантії повернення дітей в Україну.

Нагадаємо, у серпні 2018 року також змінилися правила вивезення дітей за кордон для батьків.

Фото: Аеропорт Київ

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