Нафтогаз прекратит поставки газа в Смеле с 1 марта, поскольку Смелакомуненерго задолжало 62 млн грн и отказывается погашать этот долг.

– Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК Нафтогаз Украины не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП Смелакомунтеплоенерго на март 2019 года, – говорится в заявлении компании.

В Нафтогазе отмечают, что производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности, и призвали представителей местной власти немедленно принять необходимые меры для восстановления коммунальным предприятием платежей.

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Напомним, в Смеле 12 ноября ввели чрезвычайное положение из-за срыва отопительного сезона, для его восстановления 15 ноября городу дали кредит на 25 млн грн.

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