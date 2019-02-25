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В Смеле могут отключить тепло из-за новых долгов перед Нафтогазом

Нафтогаз прекратит поставки газа в Смеле с 1 марта, поскольку Смелакомуненерго задолжало 62 млн грн и отказывается погашать этот долг.

Опалення

– Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК Нафтогаз Украины не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП Смелакомунтеплоенерго на март 2019 года, – говорится в заявлении компании.

В Нафтогазе отмечают, что производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности, и призвали представителей местной власти немедленно принять необходимые меры для восстановления коммунальным предприятием платежей.

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Напомним, в Смеле 12 ноября ввели чрезвычайное положение из-за срыва отопительного сезона, для его восстановления 15 ноября городу дали кредит на 25 млн грн.

Фото: Dreamstime

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