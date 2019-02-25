Нафтогаз припинить поставки газу у Смілі з 1 березня, бо Смілакомуненерго заборгувало 62 млн грн і відмовляється погашати цей борг.

– Через зрив графіку щомісячних платежів за договором реструктуризації заборгованості НАК Нафтогаз України не має правових підстав для підтвердження номінацій КП Смілакомунтеплоенерго на березень 2019 року, – йдеться у заяві компанії.

У Нафтогазі наголошують, що виробник тепла вже два місяці не виконує графік погашення реструктуризованої заборгованості, і закликали представників місцевої влади негайно вжити необхідних заходів для відновлення комунальним підприємством платежів.

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Нагадаємо, у Смілі 12 листопада ввели надзвичайний стан через зрив опалювального сезону, для його відновлення 15 листопада місту дали кредит на 25 млн грн.

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