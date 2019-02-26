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В 2019 Украина сформирует подразделения, вооруженные новыми системами

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в 2019 году в ВСУ сформируют первые штатные подразделения вооруженные новыми системами.

В 2019 Украина сформирует подразделения, вооруженные новыми системами

О формировании первых штатных подразделений, вооруженных новыми системами президент Петр Порошенко заявил на оперативно-стратегическом собрании с руководством ВСУ.

– Продолжается оснащение воинских частей современными беспилотными летательными аппаратами, происходит модернизация реактивных систем залпового огня Град, Смерч. Завершилось испытание модернизированных зенитно-ракетных комплексов Куб, Тор, – рассказал Порошенко.

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Он добавил, что предприятия ВПК начали выпускать модернизированные танки Т-64, БТР-3, БТР-4, боевые машины пехоты.

Ранее Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

Фото: АП.

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