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Угроза полномасштабной войны реальна, идет подготовка у границ – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

Угроза полномасштабной войны реальна, идет подготовка у границ – Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на оперативно-стратегическом собрании с руководством ВСУ.

– Угроза полномасштабной войны – это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника, – отметил Порошенко.

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Он добавил, что Россия проводит подготовку на границе Украины: в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма.

На западе Россия формирует Объединенное стратегическое командование Запад, в состав которого входят: две общевойсковых армии, танковый армии, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Он также заявил о беспрецедентнлой милитаризации черноморского региона. Кроме того, РФ разворачивает ракетные части, оснащенные комплексами Искандер на границах.

Ранее Факты ICTV писали, будет ли Россия атаковать и зачем ей войска на границах с Украиной.

Фото: АП.

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