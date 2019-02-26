Президент Украины Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на оперативно-стратегическом собрании с руководством ВСУ.

– Угроза полномасштабной войны – это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника, – отметил Порошенко.

Читайте: Мир с Россией может быть только при одном условии – Климкин

Он добавил, что Россия проводит подготовку на границе Украины: в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма.

На западе Россия формирует Объединенное стратегическое командование Запад, в состав которого входят: две общевойсковых армии, танковый армии, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Он также заявил о беспрецедентнлой милитаризации черноморского региона. Кроме того, РФ разворачивает ракетные части, оснащенные комплексами Искандер на границах.

Ранее Факты ICTV писали, будет ли Россия атаковать и зачем ей войска на границах с Украиной.

Фото: АП.