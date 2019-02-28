Верховная Рада приняла закон О применении трансплантации анатомических материалов человека. За документ проголосовал 231 народный депутат.

Верховная Рада приняла закон №9461-д О применении трансплантации анатомических материалов человека. За документ проголосовал 231 народный депутат.

В пояснительной записке говорится, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон О применении трансплантации анатомических материалов человека от 17 мая 2018 года, при этом утратил силу закон О трансплантации органов и других анатомических материалов человека от 16 июля 1999 года.

Закон предполагает создать и обеспечить функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ).

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По состоянию на 1 января 2019 года ЕГИСТ не было создана. Из-за этого возник правовой вакуум, который исключает применение трансплантации как метода лечения в Украине для тяжелобольных украинцев.

Законопроектом определяет, что создания ЕГИСТ должно произойти не позднее 1 января 2020 года.

До начала работы системы и в течение следующих трех месяцев со дня начала работы системы решения о донорстве будет принимать консилиум врачей того здравоохранительного учреждения, в список ожидания которого включен пациент.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, заработает ли в Украине система трансплантации органов.

Фото: rada.gov.ua