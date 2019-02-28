Верховна Рада прийняла закон Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини. За документ проголосував 231 народний депутат.

Верховна Рада прийняла закон № 9461-д Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини. За документ проголосував 231 народний депутат.

У пояснювальній записці йдеться, що з 1 січня 2019 року вступив в силу закон Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини від 17 травня 2018 року, при цьому втратив чинність закон Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини ” від 16 липня 1999 року.

Закон передбачає створити і забезпечити функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ).

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Станом на 1 січня 2019 року ЄДІСТ не було створено. Через це виник правовий вакуум, який виключає застосування трансплантації як методу лікування в Україні для важкохворих українців.

Законопроектом визначає, що створення ЄДІСТ має відбутися не пізніше 1 січня 2020 року.

До початку роботи системи і протягом наступних трьох місяців з дня початку роботи системи рішення про донорство буде приймати консиліум лікарів того закладу охорони здоров’я, в список очікування якого включений пацієнт.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи запрацює в Україні система трансплантації органів.

Фото: rada.gov.ua