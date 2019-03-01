С конца 2019 семейные врачи смогут получать согласие пациента на посмертное донорство.

Соответствующее решение принял Кабмин 28 февраля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

– Согласие пациентов на посмертное донорство смогут получать и вносить в ЕТИСТ семейные врачи. Принимать решение о трансплантации от неживого донора и определять очередность пациентов в списке ожидания будет консилиум врачей медучреждения, которое выполняет трансплантацию, – рассказали в ведомстве.

Финансовым оператором (ведомство через, которое осуществляется оплата. – Ред.) станет Национальная служба здоровья Украины. Все остальные функции по организации трансплантации возложено на отдельный Уполномоченный орган по вопросам трансплантации.

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– Расширен перечень лиц, являющихся близкими родственниками, а следовательно, донорами для семейной трансплантации могут также быть двоюродные братья и сестры, дяди, тети и племянники. Донорами костного мозга также могут быть полнородные братья и сестры в возрасте до 18 лет, – рассказали в Минздраве.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла закон О применении трансплантации анатомических материалов человека. За документ проголосовал 231 народный депутат.

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