З кінця 2019 року сімейні лікарі зможуть отримувати згоду пацієнта на посмертне донорство.

Відповідне рішення прийняв Кабмін 28 лютого, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

– Згоду пацієнтів на посмертне донорство зможуть отримувати та вносити до ЄДІСТ сімейні лікарі. Приймати рішення про трансплантацію від неживого донора та визначати черговість пацієнтів у списку очікування буде консиліум лікарів медзакладу, що виконує трансплантацію, – розповіли у відомстві.

Фінансовим оператором (відомство через, яке здійснюється оплата. – Ред.) стане Національна служба здоров’я України. Усі інші функції з організації трансплантації покладено на окремий Уповноважений орган з питань трансплантації.

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– Розширено перелік осіб, які є близькими родичами, а отже, донорами для родинної трансплантації можуть також бути двоюрідні брати і сестри, дядьки, тітки та племінники. Донорами кісткового мозку також можуть бути повнорідні брати та сестри віком до 18 років, – розповіли у МОЗ.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада прийняла закон Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини. За документ проголосував 231 народний депутат.

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