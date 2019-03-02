Вадим Новинский 1 марта в Одессе встретился с работниками Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я. Корчака.

Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский внес благотворительный взнос 1 млн гривен для развития такой важной, нужной и самоотверженной работы коллектива Института реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития им. Я. Корчака.

Вадим Новинский обсудил проблемные вопросы с директором института Мариной Игониной и ознакомился с условиями пребывания и обучения детей-инвалидов. Среди основных проблем – недостаток денежных средств на транспортировку в институт и обратно детей с психическими расстройствами, эпилепсией, ДЦП и другими заболеваниями группы риска.

В Институте реабилитации им. Я. Корчака ежедневно получают консультативную помощь более 500 семей и 200 детей с инвалидностью как в группах дневного пребывания, так и в качестве патронатной помощи.

Заслушав жалобы и предложения родителей детей-инвалидов, Вадим Новинский дал слово выполнить все, что в его силах, и просил администрацию центра передавать ему просьбы этих семей. Также он посетил духовное место при реабилитационном центре – храм на территории Института им. Я. Корчака.

– Людям важно помогать и тем, кому по сердцу оказывать помощь другим, Господь воздаст сторицей за дела их, – подчеркнул человеческие истины Вадим Новинский и поблагодарил всех сотрудников центра во главе с руководителем за их подвижнический труд, который сейчас игнорирует государство.

Читайте: Оппозиционный блок идет на выборы, чтобы установить мир – Новинский

Также лидер оппозиции констатировал, что государство полностью отвернулось от детей с ограниченными возможностями и вся социальная помощь, которая была еще несколько лет назад, легла на плечи небезразличных украинцев.

Напомним, что ранее Вадим Новинский опубликовал программную статью по вопросам войны и мира.