Вадим Новинський 1 березня у Одесі зустрівся з працівниками Інституту реабілітації осіб з відхиленнями психофізичного розвитку ім. Я. Корчака.

Глава фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський вніс благодійний внесок 1 млн гривень для розвитку такої важливої, потрібної і самовідданої роботи колективу Інституту реабілітації осіб з відхиленнями психофізичного розвитку ім. Я. Корчака.

Вадим Новинський обговорив проблемні питання з директором інституту Мариною Ігоніною і ознайомився з умовами перебування та навчання дітей-інвалідів. Серед основних проблем – нестача коштів на транспортування в інститут і назад дітей з психічними розладами, епілепсією, ДЦП та іншими захворюваннями групи ризику.

В Інституті реабілітації ім. Я. Корчака щодня отримують консультативну допомогу понад 500 сімей і 200 дітей з інвалідністю як в групах денного перебування, так і в якості патронатної допомоги.

Заслухавши скарги і пропозиції батьків дітей-інвалідів, Вадим Новинський дав слово виконати все, що в його силах, і просив адміністрацію центру передавати йому прохання цих сімей. Також він відвідав духовне місце при реабілітаційному центрі – храм на території Інституту ім. Я. Корчака.

– Людям важливо допомагати і тим, кому до вподоби надавати допомогу іншим, Господь віддячить сторицею за їхні вчинки, – підкреслив людські істини Вадим Новинський і подякував усім співробітникам центру на чолі з керівником за їх подвижницьку працю, яку зараз ігнорує держава.

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Також лідер опозиції констатував, що держава повністю відвернулася від дітей з обмеженими можливостями і вся соціальна допомога, яка була ще кілька років тому, лягла на плечі небайдужих українців.

Нагадаємо, що раніше Новинський опублікував програмну статтю з питань війни і миру.