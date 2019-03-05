Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко рассказал, что ведет переговоры с другими кандидатами в президенты и партиями для объединения на выборах.

Анатолий Гриценко рассказал, что ведет переговоры с другими кандидатами в президенты и партиями для объединения на выборах. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Гриценко рассказал, что ведет переговоры с Игорем Смешко, Руслан Кошулинским, Дмитрием Добродомовым, Романом Бессмертным и Игорем Кривенко.

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О чем договорились Гриценко не сообщил.

– Я не могу по этическим соображениям, пока мы не согласовали, говорить о результате. Но с упомянутыми и другими людьми, представителями гражданского сектора мы проводим эти консультации. И я уверен, что объединятся все, для кого на самом деле Украина выше личных амбиций или какого-то личного интереса, – сказал он.

По его словам, все эти кандидаты проукраинские, и надеется, что они также считают недопустимым фальсификацию выборов.

Также Гриценко выразил надежду на позицию музыканта Святослава Вакарчука.

Напомним, 1 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что принял решение снять свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Анатолия Гриценко.