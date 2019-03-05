Лідер Громадянської позиції Анатолій Гриценко розповів, що веде переговори з іншими кандидатами в президенти і партіями для об’єднання на виборах.

Анатолій Гриценко розповів, що веде переговори з іншими кандидатами в президенти і партіями для об’єднання на виборах. Про це він заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Гриценко розповів, що веде переговори з Ігорем Смешком, Руслан Кошулинським, Дмитром Добродомовим, Романом Безсмертним та Ігорем Кривенком.

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Про що домовилися Гриценко не повідомив.

– Я не можу з етичних міркувань, поки ми не погодили, говорити про результат. Але зі згаданими та іншими людьми, представниками цивільного сектору ми проводимо ці консультації. І я впевнений, що об’єднаються всі, для кого насправді Україна вище особистих амбіцій або якогось особистого інтересу, – сказав він.

За його словами, всі ці кандидати проукраїнські, і сподівається, що вони також вважають неприпустимим фальсифікацію виборів.

Також Гриценко висловив надію на позицію музиканта Святослава Вакарчука.

Нагадаємо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру на виборах президента України на користь Анатолія Гриценка.