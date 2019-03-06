В рейтинге прозрачности 100 городов Украины за предыдущий год в тройку лидеров вошли Дрогобыч, Мариуполь и Винница.

Transparent Cities опубликовала рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины по итогам 2018 года.

Рейтинг формировали на основе 91 показателя в 13 сферах функционирования города и важной составляющей является борьба с коррупцией.

Победителем рейтинга стал Дрогобич с показателем 85,2 балла из 100. Второе место занял Мариуполь – 76,4, потом Винница – 70,3 балла.

27 городов из 100 получили более 50 баллов, а в 2017 году всего лишь 6 городов получили такую оценку. В общем положительные показатели свидетельствуют об улучшении функционирования городов, потому что средний уровень прозрачности вырос на 12%.

Дрогобыч – пример успешного развития, так за год город поднялся с 10 позиции до 1. Важная тенденция на пути к позитивным изменениям – е-регистрация заявлений на жилье.

Лучший показатель по сравнению с прошлым годом в города Покров (+49,65). Также хорошие показатели в Мариуполя (+48,35) и Днепра (41). А снизились в рейтинге Подольск и Новая Каховка.

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Наиболее открытой для общества оказалось сфера доступа и участия, то есть улучшилась коммуникация власти и жителей города. Пока плохо с показателями прозрачности в сфере финотчетности.

В 2017 году лидерами рейтинга от Transparent Cities были Львов, Кропивницкий и Ивано-Франковск.

Напомним, Киев занял 4 позицию в рейтинге самых дешевых 5-звездочных отелей.

Фото: Рortal.lviv