У рейтингу прозорості 100 міст України за попередній рік у трійку лідерів увійшли Дрогобич, Маріуполь та Вінниця.

Transparent Cities опублікувала рейтинг прозорості 100 найбільших міст України за підсумками 2018 року.

Рейтинг формували на основі 91 показника у 13 сферах функціонування міста і важливою складовою є боротьба з корупцією.

Переможцем рейтингу став Дорогобич з показником 85,2 бали зі 100. Друге місце зайняв Маріуполь – 76,4, потім Вінниця – 70,3 бали.

27 міст зі 100 отримали більше 50 балів, а в 2017 році всього лише 6 міст отримали таку оцінку. Загалом позитивні показники свідчать про покращення функціонування міст, бо середній рівень прозорості зріс на 12%.

Дрогобич – приклад успішного розвитку, бо за рік місто піднялося з 10 позиції до 1. Важлива тенденція на шляху до позитивних змін – е-реєстрація заяв на житло.

Найкращий показник у порівнянні з минулим роком у міста Покров (+49,65). Також хороші показники у Маріуполя (+48,35) та Дніпра (+41). А знизилися у рейтингу Подільськ та Нова Каховка.

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Найбільш відкритою для суспільства виявилося сфера доступу та участі, тобто покращилася комунікація влади і жителів міста. Поки, що погано із показниками прозорості у сфері фінзвітності.

У 2017 році лідерами рейтингу від Transparent Cities були Львів, Кропивницький та Івано-Франківськ.

Нагадаємо, Київ зайняв 4 позицію в рейтингу найдешевших 5-зіркових готелів.

Фото: Рortal.lviv