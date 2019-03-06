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Аеропорт Бориспіль відкриває термінал F – дата

31 березня в аеропорту Бориспіль відкриють термінал F. З нього будуть здійснювати польоти 11 авіакомпаній.

борисполь

31 березня в аеропорту Бориспіль відкриють термінал F. З нього будуть здійснювати польоти 11 авіакомпаній, повідомив перший заступник генерального директора аеропорту Євген Дихне, передає LIGA.net.

За його словами, термінал окупить себе, якщо буде виконувати 15 рейсів на добу.

Дихне зазначив, що вже набралася достатня кількість авіакомпаній, які будуть виконувати рейси і забезпечать дохід аеропорту.

Авіакомпанії Laudamotion, Aigle Azur і Ryanair повністю перенесли свої рейси в термінал F.

SkyUp Airlines вибрала термінал F в якості точки базування.

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Також частину рейсів виконуватимуть YanAir, Air Serbia, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, IrakyAirways, Wind Rose.

Зазначається, що загальний обсяг видатків на відновлення терміналу та його підготовки склав близько 100 млн грн.

Дихне додав, що між терміналами курсуватиме безкоштовний автобус Shuttle Bus.

Раніше Петро Порошенко заявив, що у березні після трирічної перерви буде відновлено регулярне авіасполучення з Ужгородом.

Фото: Dreamstime

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