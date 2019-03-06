Представитель Оппозиционного блока разработал мирный план для Украины, который представил в Брюсселе.

Кандидат на пост президента прокомментировал результаты встречи с депутатами Европейского парламента в Брюсселе.

– Я представил в Брюсселе свой план по восстановлению мира. Он четкий, он конкретный, он полностью находится в рамках и Минского, и Нормандского форматов. Он пользуется огромной популярностью и поддержкой внутри страны. Я иду в президенты для того, чтобы добиться мира и направить страну на нормальное развитие, – сказал Александр Вилкул, кандидат на пост президента от Оппозиционного блока, комментируя результаты встречи с депутатами Европейского парламента в Брюсселе.

Предложенные Вилкулом мирные инициативы были поддержаны во время дебатов в Европейском парламенте. Участники дебатов, включая евродепутатов, отметили, что план Вилкула совпадает с европейским видением путей прекращения войны на Донбассе и отвечает мировым подходам разрешения конфликтов.

– Мне интересно было услышать, что господин Вилкул говорил о мирном плане. Потому что этот мир важен для экономики, ужасными являются человеческие жертвы, нестабильность в Украине, конфликт на Востоке… Это путь, который поможет сделать Украине большой шаг вперед. Нынешний конфликт держит Украину и отталкивает ее на долгие годы назад, – отметил депутат Европейского парламента, член Комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Дэвид Кэмпбелл Бэннерман после презентации.

Мирный план, разработанный лидером украинской оппозиции, позволит прекратить войну в Украине в кратчайшие сроки. Причем, стрелять прекратят сразу. Для устойчивого мира потребуется 6 – 8 месяцев. Для этого будут организованы прямые переговоры с США и Россией. Их цель – принятие совместной резолюции Совета Безопасности ООН, на которую не наложит вето ни одна из сторон.

– У действующего президента Украины есть все инструменты для того, чтобы восстановить мир на Донбассе. Нет только политической воли. Это хорошо понимают и украинцы, и европейские политики. У меня есть и сила, и политическая воля для того, чтобы бороться за мир и быстро добиться результата – добиться мира», – подчеркнул Александр Вилкул на брифинге для европейских СМИ.

Резолюция обеспечит введение миротворческого контингента ООН на Донбасс. Следующим шагом станет начало работы на временно неподконтрольных Украине территориях временной международной администрации под эгидой ООН. Потом – проведение на Донбассе выборов по украинскому законодательству с участием украинских политических партий.

Параллельно Верховная Рада должна принять пакет законопроектов в логике Минских соглашений, которые действующая власть и так обязалась принять еще 4,5 года назад.

Вилкул отметил, что дополнительным фактором восстановления мира должен стать статус Украины как внеблокового нейтрального государства. Он планирует закрепить этот статус в Конституции, которая будет принята на общенародном референдуме.

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Ранее в Киеве мирный план Вилкула, который стал основой Совместной инициативы мира, поддержали глава Сильной Украины Светлана Фабрикант, Михаил Добкин, глава партии Христианские социалисты и руководитель исполкома общественного движения Партия мир Максим Гольдарб. Свои подписи под Совместной инициативой мира ставят украинцы по всей стране.

Напомним, Вилкул принял участие в праздновании 75-летия освобождения Кривого Рога