Представник Опозиційного блоку розробив мирний план для України, який презентував у Брюсселі.

Кандидат на пост президента прокоментував результати зустрічі з депутатами Європейського парламенту в Брюсселі.

– Я представив в Брюсселі свій план відновлення миру. Він чіткий, він конкретний, він повністю перебуває в рамках і Мінського, і Нормандського форматів. Він користується величезною популярністю і підтримкою всередині країни. Я йду в президенти для того, щоб домогтися миру і направити країну на нормальний розвиток, – сказав Олександр Вілкул.

Запропоновані Вілкулом мирні ініціативи були підтримані під час дебатів в Європейському парламенті. Учасники дебатів, включаючи євродепутатів, відзначили, що план Вілкула збігається з європейським баченням шляхів припинення війни на Донбасі і відповідає світовим підходам вирішення конфліктів.

– Мені цікаво було почути, що пан Вілкул говорив про мирний план. Тому що цей мир важливий для економіки, жахливими є людські жертви, нестабільність в Україні, конфлікт на Сході … Це шлях, який допоможе зробити Україні великий крок вперед. Нинішній конфлікт тримає Україну і відштовхує її на довгі роки назад, – зазначив депутат Європейського парламенту, член Комітету Європарламенту з питань безпеки і оборони Девід Кемпбелл Беннерман після презентації.

Мирний план, розроблений лідером української опозиції, дозволить припинити війну в Україні в найкоротші терміни. Причому, стріляти припинять відразу. Для стійкого миру буде потрібно 6 – 8 місяців. Для цього будуть організовані прямі переговори з США і Росією. Їх мета – прийняття спільної резолюції Ради Безпеки ООН, на яку не накладе вето жодна зі сторін.

– У чинного президента України є всі інструменти для того, щоб відновити мир на Донбасі. Немає тільки політичної волі. Це добре розуміють і українці, і європейські політики. У мене є і сила, і політична воля для того, щоб боротися за мир і швидко домогтися результату – домогтися миру, – підкреслив Олександр Вілкул на брифінгу для європейських ЗМІ.

Резолюція забезпечить введення миротворчого контингенту ООН на Донбас. Наступним кроком стане початок роботи на тимчасово непідконтрольних Україні територіях тимчасової міжнародної адміністрації під егідою ООН. Потім – проведення на Донбасі виборів за українським законодавством за участю українських політичних партій. Паралельно Верховна Рада повинна прийняти пакет законопроектів в логіці Мінських угод, які чинна влада і так зобов’язалася прийняти ще 4,5 роки тому.

Вілкул зазначив, що додатковим фактором відновлення миру повинен стати статус України як позаблокової нейтральної держави. Він планує закріпити цей статус в Конституції, яка буде прийнята на загальнонародному референдумі.

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Раніше в Києві мирний план Вілкула, який став основою Спільної ініціативи світу, підтримали глава Сильної України Світлана Фабрикант, Михайло Добкін, голова партії Християнські соціалісти і керівник виконкому громадського руху Партія світ Максим Гольдарб. Свої підписи під Спільною ініціативою світу ставлять українці по всій країні.

Нагадаємо, Вілкул взяв участь у святкуванні 75-річчя визволення Кривого Рогу