Александр Вилкул пообещал вернуть доступное жилье украинцам в случае своей победы на выборах.

Благодаря этому не менее 100 тысяч семей в год получат возможность купить квартиры на льготных условиях

– Последние 5 лет особняки строятся в основном для разжиревших мародеров от власти, которые зарабатывают на коррупции, войне, армии, на распиле госбюджета. А простые люди лишились возможности купить квартиру — колоссальные проценты банков, зарплаты упали.

Я возобновлю все госпрограммы строительства доступного жилья, 10-летние льготные кредиты, максимум под 3% годовых в гривне. По этой программе будем строить не меньше 100 тысяч новых квартир в год. Мы уже делали это в 2010 – 2013 годах, сделаем и сразу после нашей победы, – сказал Александр Вилкул во время встречи со строителями.

Сейчас в очереди на жилье в Украине стоят почти 800 тысяч украинских семей. Около 2,5 млн человек остро нуждаются в улучшении своих жилищных условий. В перенаселенном жилье проживают 45% населения Украины . 39% жилья украинских домохозяйств не соответствует санитарным нормам (менее 13,65 м2 на человека). А еще 60% домохозяйств живут в устаревшем жилом фонде, построенном в 60-80-е годы.

Среднестатистическая украинская семья финансово не способна приобрести себе даже минимальную квартиру. Стоимость одного квадратного метра жилья составляет от полутора до двух и более среднемесячных зарплат украинца. 23-24% годовых просто неподъемны для простых украинцев. В среднем, чтобы купить однокомнатную квартиру, семье необходимо копить более 30 лет .

С 2012 по 2013 год, когда Вилкул работал в должности вице-премьер-министра Украины, по программам доступного жилья квартиры получили около 50 000 семей.

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По данным Министерства регионального развития, в 2018 году в эксплуатацию было введено в 2 раза меньше жилья, чем в 2013-м ( 5,2 млн м² против 11 млн м² ).

Напомним, что Александр Вилкул представил в Европарламенте план по восстановлению мира в Украине.