Олександр Вілкул пообіцяв повернути доступне житло українцям в разі своєї перемоги на виборах.

Завдяки цьому не менше 100 тисяч сімей на рік отримають можливість купити квартири на пільгових умовах.

– Останні 5 років особняки будуються в основному для розжирілих мародерів від влади, які заробляють на корупції, війні, армії, на розпилі держбюджету. А прості люди втратили можливість купити квартиру – колосальні відсотки банків, зарплати впали. Я відновлю всі держпрограми будівництва доступного житла, 10-річні пільгові кредити, максимум під 3% річних в гривні. За цією програмою збудуємо не менше 100 тисяч нових квартир на рік. Ми вже робили це в 2010-2013 роках, зробимо і відразу після нашої перемоги, – сказав Олександр Вілкул під час зустрічі з будівельниками.

Зараз в черзі на житло в Україні очікують майже 800 тисяч українських сімей. Близько 2,5 млн людей гостро потребують поліпшення своїх житлових умов. У перенаселеному житлі проживає 45% населення України. 39% житла українських домогосподарств не відповідає санітарним нормам (менше 13,65 м² на людину). А ще 60% домогосподарств живуть в застарілому житловому фонді, побудованому в 60-80-ті роки.

Середньостатистична українська сім’я фінансово не здатна придбати собі навіть мінімальну квартиру. Вартість одного квадратного метра житла становить від півтора до двох і більше середньомісячних зарплат українця. 23-24% річних просто непідйомні для простих українців. В середньому, щоб купити однокімнатну квартиру, сім’ї необхідно заощаджувати більше 30 років.

З 2012 по 2013 рік, коли Вілкул працював на посаді віце-прем’єр-міністра України, за програмами доступного житла квартири отримали близько 50 000 сімей.

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За даними Міністерства регіонального розвитку, в 2018 році в експлуатацію було введено в 2 рази менше житла, ніж у 2013-му (5,2 млн м² проти 11 млн м²).

Нагадаємо, що Олександр Вілкул представив в Європарламенті план відновлення миру в Україні.