У боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины появится новая символика.

У боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины появится новая символика, сообщил начальник Генштаба Виктор Муженко в Facebook.

– Накануне Дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад, – написал Муженко.

Согласно документу, новые нарукавные знаки появятся у 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетьмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

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У последних на рукавах появится череп с надписью Україна або смерть!













Новая символика ВСУ: на рукавах военных появится череп / 3 фотографии

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что в Украину уже доставили турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Фото: Виктор Муженко