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Отмена пошлины на вывоз металлолома возродит непрозрачные схемы – глава ассоциации

Верховная Рада проголосовала за продление действия пошлины на экспорт металлолома, однако в парламенте было зарегистрировано решение об отмене этого решения.

Отмена пошлины на вывоз металлолома возродит непрозрачные схемы – глава ассоциации

Об этом заявил глава объединения Укрметаллургпром Александр Каленков.

По словам Каленкова, продление действия пошлины на экспорт металлолома сохранит 30 тысяч рабочих мест в Украине, позволит Украине проводить из металлолома продукцию и продавать ее за границу по стоимости гораздо выше стоимости лома, создавая при этом рабочие места и уплачивая налоги в Украине. В случае же отмены пошлины с Украины будет бесконтрольно вывозиться стратегическое сырье в страны, где из него все-таки произведут продукцию.

– Нужно понимать, что государство на этом (беспошлинный вывоз металлолома – Ред.) не зарабатывает, так как зачастую там непрозрачные схемы, люди работают в гаражах, работают не по контракту, получают неофициальные доходы. Эффект для государства, для бюджета практически нулевой, – заявил Каленков.

За два года действия пошлины на вывоз металлолома в Украине удалось возобновить производство на нескольких предприятиях, сохранена валютная выручка, которая помогает удерживать курс гривны.

Читайте: Если экспорт металлолома станет беспошлинным, 30 тысяч украинцев потеряют рабочие места – глава ассоциации

– Мы можем говорить, что валютная выручка, которая была сохранена и приумножена – составляет около $3 миллиардов в год. И это, на секундочку, примерно 7-7,5% всего экспорта Украины. И здесь мы все можем видеть, и обычные украинцы, и те, кто занимаются экономикой влияние такого решения на курс валют, инфляцию и т.д., – заявил эксперт.

К слову, эксперты утверждают, что в течение 5-10 лет металлургия будет флагманом валютной выручки.

Источник: 112 Україна

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