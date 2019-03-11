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Скасування мита на вивіз металобрухту відродить непрозорі схеми – голова асоціації

Верховна Рада проголосувала за продовження дії мита на експорт металобрухту, однак у парламенті було зареєстровано рішення про скасування цього рішення.

Скасування мита на вивіз металобрухту відродить непрозорі схеми – голова асоціації

Про це заявив глава об’єднання Укрметалургпром Олександр Каленков.

За словами Каленкова, продовження дії мита на експорт металобрухту збереже 30 тисяч робочих місць в Україні, дасть можливість Україні проводити з металобрухту продукцію і продавати її за кордон за вартістю набагато вище вартості брухту, створюючи при цьому робочі місця і сплачуючи податки в Україні. У разі ж скасування мита з України буде безконтрольно вивозитися стратегічну сировину в країни, де з нього все-таки вироблять продукцію.

– Потрібно розуміти, що держава на цьому (безмитний вивіз металобрухту – Ред.) не заробляє, тому що найчастіше там непрозорі схеми, люди працюють в гаражах, працюють не за контрактом, отримують неофіційні доходи. Ефект для держави, для бюджету практично нульовий, – заявив Каленков.

За два роки дії мита на вивіз металобрухту в Україні вдалося відновити виробництво на кількох підприємствах, збережена валютна виручка, яка допомагає утримувати курс гривні.

Читайте:  Якщо експорт металобрухту стане безмитним, 30 тисяч українців втратять робочі місця – глава асоціації

– Ми можемо говорити, що валютна виручка, яка була збережена та примножена – становить близько $3 мільярдів на рік. І це, на секундочку, приблизно 7-7,5% всього експорту України. І тут ми всі можемо бачити, і звичайні українці, і ті, хто займаються економікою вплив такого рішення на курс валют, на інфляцію і так далі, – заявив експерт.

До слова, експерти стверджують, що протягом 5-10 років металургія буде флагманом валютної виручки.

Джерело: 112 Україна

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