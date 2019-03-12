У 2018 році моніторингова місія ООН зафіксувала 55 смертей цивільних на Донбасі.

Глава моніторингової місії ООН Фіона Фрейзер заявила, що за 2018 рік на Донбасі загинули 55 мирних жителів.

Всього у 2018 році було зафіксовано 279 жертв серед цивільного населення Донбасу. Серед них – 224 поранених.

За словами Фрейзер, цей показник зменшився вдвічі у порівнянні з 2017 роком і є найменшим за весь час конфлікту на Донбасі.

Крім того, за період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року зафіксували найменшу кількість жертв серед цивільних.

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До слова, російське окупаційне командування почало готуватися до активізації бойових дій на Донбасі.