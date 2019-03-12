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За рік конфлікту на Донбасі загинуло більше 50 мирних жителів – ООН

У 2018 році моніторингова місія ООН зафіксувала 55 смертей цивільних на Донбасі.

ООС Донбас

Глава моніторингової місії ООН Фіона Фрейзер заявила, що за 2018 рік на Донбасі загинули 55 мирних жителів.

Всього у 2018 році було зафіксовано 279 жертв серед цивільного населення Донбасу. Серед них – 224 поранених.

За словами Фрейзер, цей показник зменшився вдвічі у порівнянні з 2017 роком і є найменшим за весь час конфлікту на Донбасі.

Крім того, за період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року зафіксували найменшу кількість жертв серед цивільних.

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До слова, російське окупаційне командування почало готуватися до активізації бойових дій на Донбасі.

Джерело: 112 Україна

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