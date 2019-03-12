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Факты / Украина

Беспорядки в Киеве и Черкассах: Аваков отверг российский след

Арсен Аваков осудил беспорядки, которые активисты устроили в Киеве и Черкассах 9 марта.

Беспорядки в Киеве и Черкассах: Аваков отверг российский след

Пророссийские силы не причастны к организации инцидентов, которые произошли в Киеве и Черкассах 9 марта.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, активисты сами перешли границы, когда устроили беспорядки.

– Нельзя заявлять об одном преступлении, совершая другое.

Аваков заявил, что Национальная полиция не будет оказывать содействие ни одному из кандидатов в его выборной агитации.

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– Миссия Нацполиции – когда даже все сходят с ума, многие переходят границы, мы будем спокойны, сделаем свою работу, даже когда нас будут дискредитировать.

Как сообщалось, в результате столкновения представителей Национального корпуса с правоохранителями в Черкассах пострадали 22 правоохранителей.

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