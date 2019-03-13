PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Приват24 запустив продаж єдиного електронного квитка

Єдиний електронний квиток для проїзду в громадському транспорті Києва можна придбати у додатку Приват24.

Приват24 запустив продаж єдиного електронного квитка

У додатку Приват24 з’явилась функція купівлі єдиного електронного квитка для проїзду в громадському транспорті Києва.

Придбати квиток можна зайшовши у меню і обравши іконку транспорт. Далі необхідно обрати місто Київ і зробити оплату.

Читайте: Шахраї вигадали нову аферу для клієнтів Приватбанку

  • image
  • image
Приват24 запустив продаж єдиного електронного квитка / 2 фотографии

Після оплати у додатку з’явиться електронний квиток з QR-кодом, який потрібно відсканувати у спеціальних пристроях у столичному наземному транспорті або на нових турнікетах метрополітену.

Раніше Факти ICTV писали про те, що НБУ дозволив українцям купувати валюту в кредит.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка