Єдиний електронний квиток для проїзду в громадському транспорті Києва можна придбати у додатку Приват24.
У додатку Приват24 з’явилась функція купівлі єдиного електронного квитка для проїзду в громадському транспорті Києва.
Придбати квиток можна зайшовши у меню і обравши іконку транспорт. Далі необхідно обрати місто Київ і зробити оплату.
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Приват24 запустив продаж єдиного електронного квитка / 2 фотографии
Після оплати у додатку з’явиться електронний квиток з QR-кодом, який потрібно відсканувати у спеціальних пристроях у столичному наземному транспорті або на нових турнікетах метрополітену.
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