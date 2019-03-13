В рейтинге лучших городов для жизни Киев оказался на 173 месте.

Международная компания Mercer опубликовала рейтинг лучших и худших городов для жизни, в котором Киев занял 173 место из 231 возможного.

Во время составления рейтинга оценивались такие параметры, как общественный транспорт, наличие потребительских товаров, жилищные условия, социальная, политическая и культурная обстановки.

Без внимания экспертов не осталась и экономика городов, а также доступные развлечения и даже природные условия.

В тройку худших городов для жизни попала столица Ирака Багдад, столица ЦАР Банги и столица Йемена Сана.

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В топ-3 лучших города попали Вена (Австрия), Цюрих (Швейцария) и Ванкувер (Канада).

К слову, Украина попала в рейтинг крупнейших мировых экспортеров оружия.