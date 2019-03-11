Украина занимает 12 место среди крупнейших экспортеров оружия в мире.

В прошлогоднем рейтинге Украина занимала 11 место. В этом году ее обогнала Южная Корея. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI).

Пятерку крупнейших экспортеров основных видов вооружения в 2014-18 годах составляли США, Россия, Франция, Германия и Китай.

Украина в 2014-2018 годах сократила экспорт оружия на 47%.

Читайте: Нептун, Кентавр и Квитник: новое вооружение Украины для ответа агрессору

Кроме того, импорт оружия из Украины в течение 2014-2018 годов, несмотря на военный конфликт, оставался на достаточно низком уровне.

По данным исследования, США остаются крупнейшим экспортером основных видов вооружений в мире. В то же время российский экспорт вооружений в 2014-2018 годах уменьшился на 17%.

К слову, Франция и Германия также сократили экспорт оружия на 43 и 13% соответственно.

Ранее Факты ICTV публиковали рейтинг самых прозрачных городов Украины.

Фото: Министерство обороны Украины