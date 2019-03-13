У рейтингу найкращих міст для життя Київ опинився на 173 місці.
Міжнародна компанія Mercer опублікувала рейтинг найкращих і найгірших міст для життя, в якому Київ зайняв 173 місце з 231 можливого.
Під час складання рейтингу оцінювалися такі параметри, як громадський транспорт, наявність споживчих товарів, житлові умови, соціальна, політична та культурна обстановки.
Без уваги експертів не залишилася й економіка міст, а також доступні розваги і навіть природні умови.
У трійку найгірших міст для життя потрапила столиця Іраку Багдад, столиця ЦАР Бангі і столиця Ємену Сана.
Читайте: Генії до 30: українці потрапили в рейтинг стартапів Forbes
У топ-3 найкращих міста потрапили Відень (Австрія), Цюріх (Швейцарія) і Ванкувер (Канада).
До слова, Україна потрапила в рейтинг найбільших світових експортерів зброї.