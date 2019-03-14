Факти ICTV про біографію, передвиборчі обіцянки та декларацію лідера партії Громадянська позиція.

Вибори президента України 2019 пройдуть 31 березня. У повному списку кандидатів маємо 39 осіб.

Андрій Садовий, Дмитро Гнап та Дмитро Добродомов зняли свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

Про кандидата

Анатолій Гриценко народився 25 жовтня 1957 року на Черкащині. Закінчив Київське суворівське військове училище.

Військову кар’єру розпочав з 1979 у навчальному полку Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків. Кандидат технічних наук. Опісля здобув ще три освіти за кордоном.

У 1997-1999 очолював аналітичну службу апарату РНБО.

З 2005 по 2007 займав посаду міністра оборони України.

Далі був головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони.

У 2008 Гриценко очолив Всеукраїнську громадську організацію Громадянська позиція.

У 2012 пройшов депутатом до ВР за списками партії Батьківщина, проте через два роки написав заяву про вихід.

З 2015 працює на кафедрі політології Національного університету Києво-Могилянська Академія.

Для Гриценка це вже треті президентські вибори. У 2010 та 2014 кандидат посів 9 та 4 місце відповідно.

Передвиборчі обіцянки

Програма Гриценка з гаслом Не буде так, а буде інакше – має такі основні положення:

Впровадження закону про імпічмент президента;

Повернення окупованих територій та відстоювання України права на Крим;

Призначення бойових офіцерів на керівні посади в армії;

Підтримка громадського суспільства, вільної преси та волонтерів;

Введення професійної контрактної армії замість примусового призову;

Знищення корупції, починаючи з верхівки влади: Адміністрація Президента, Кабмін, ВР, СБУ, ГПУ та МВС;

Економічне зростання на 10% щорічно та збільшення середньої зарплати до €700;

Введення мораторію на експорт деревини під виглядом дров;

Пріоритетність використання вітчизняної продукції;

Державна гарантія першого робочого місця для кожного, хто отримує освіту за державним замовленням.

Що декларує кандидат

У декларації Анатолія Гриценка за 2017 рік всі об’єкти нерухомості належать його дружині Юлії Мостовій.

Подружжя має дві земельні ділянки, дачний будинок на 347,4 м2 в місті Українка. Крім того, у Києві у них є ще чотири квартири, загальною площею 279,6 м2.

Їздить політик на автомобілі Volvo XC90, дружина – на Toyota RAV4. Також Гриценко володіє гідроциклом Yamaha VX700.

Від пенсійного фонду кандидат отримує 139,6 тис. гривень. Заробітна платня з Києво-Могилянської Академії становить 14 885 грн, а от дружини – 374 тис. грн.

На банківському рахунку в Ощадбанку лідер партії має ₴134 тисяч.

До слова, Факти ICTV запустили спеціальний проект, присвячений виборам президента України 2019.

Фото: grytsenko.com.ua