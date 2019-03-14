У Києві вбили головного консультанта департаменту інформаційної політики АПУ. Факти ICTV зібрали факти із життя та досягнення Олександра Бухтатого.

Покійний Олександр Бухтатий працював головним консультантом департаменту інформаційної політики АПУ та був кандидатом наук з державного управління.

Олександр з 2007 до 2017 року був секретарем Національної Спілки журналістів України. У квітні 2017 року балотувався на вибори голови НСЖУ, проте програв Сергію Томіленку.

46-річний чоловік активно займався відродженням військової преси. За його ініціативи 16 лютого було встановлено Днем військового журналіста.

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Бухтатий очолював екзаменаційну комісію Інституту журналістики за спеціалізацією Військова журналістика.

Олександр готувався захистити докторську дисертацію з соціальних комунікацій.

У загиблого залишились дружина та син.

Нагадаємо, тіло Олександра Бухтатого знайшли сьогодні вранці у Шевченківському районі столиці.

Фото: detector.media