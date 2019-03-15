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Факты / Украина

Кто будет исполнять обязанности главы внешней разведки

После увольнения Егора Божка выполнять обязанности главы Службы внешней разведки будут два его первых заместителя –Сергей Семочко и Андрей Алексеенко.

Сергій Семочко

Семочко и Алесеенко будут исполнять обязанности руководителя службы согласно своему направлению, пока президент своим указом не назначит нового главу СВР.

При этом в разведке не видят оснований для увольнения Семочко после скандала с гражданством РФ у его родственников.

Напомним, 16 октября 2018 года главное следственное управление СБУ открыло против Сергея Семочко уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК – Государственная измена.

Основанием стало журналистское расследование, которое выявило связь первого заместителя главы Службы внешней разведки через его семью со страной-агрессором, в частности гражданство РФ у родственников Семочко.

11 декабря 2018 года контрразведка СБУ подтвердила российское гражданство гражданской жены Сергея Семочко.

Кроме того, возможное его незаконное обогащение сейчас проверяет НАБУ, но от должности он не отстранен.

Смотрите: Незаконное обогащение и связь с Россией: в чем виноват контрразведчик Сергей Семочко

Напомним, вчера, 14 марта, президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка. Он работал в разведке с сентября 2017 года. В тот же день его назначили заместителем главы МИД Украины Павла Климкина.

Фотоскрин видео BIHUS info

Источник: УНИАН

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