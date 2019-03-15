После увольнения Егора Божка выполнять обязанности главы Службы внешней разведки будут два его первых заместителя –Сергей Семочко и Андрей Алексеенко.

Семочко и Алесеенко будут исполнять обязанности руководителя службы согласно своему направлению, пока президент своим указом не назначит нового главу СВР.

При этом в разведке не видят оснований для увольнения Семочко после скандала с гражданством РФ у его родственников.

Напомним, 16 октября 2018 года главное следственное управление СБУ открыло против Сергея Семочко уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК – Государственная измена.

Основанием стало журналистское расследование, которое выявило связь первого заместителя главы Службы внешней разведки через его семью со страной-агрессором, в частности гражданство РФ у родственников Семочко.

11 декабря 2018 года контрразведка СБУ подтвердила российское гражданство гражданской жены Сергея Семочко.

Кроме того, возможное его незаконное обогащение сейчас проверяет НАБУ, но от должности он не отстранен.

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Напомним, вчера, 14 марта, президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Егора Божка. Он работал в разведке с сентября 2017 года. В тот же день его назначили заместителем главы МИД Украины Павла Климкина.

Фото: скрин видео BIHUS info