Після звільнення Єгора Божка виконувати обов’язки глави Служби зовнішньої розвідки будуть двоє його перших заступників – Сергій Семочко і Андрій Алєксєєнко.

Семочко і Алєксєєнко виконуватимуть обов’язки керівника служби відповідно до свого напрямку, поки президент своїм указом не призначить нового главу СЗР.

При цьому в розвідці не бачать підстав для звільнення Семочка після скандалу з громадянством РФ у його родичів.

Нагадаємо, 16 жовтня 2018 року головне слідче управління СБУ відкрило проти Сергія Семочка кримінальну справу за ч. 1 ст. 111 ККУ – Державна зрада.

Підставою стало журналістське розслідування, яке виявило зв’язок першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки через його сім’ю з країною-агресором, зокрема громадянство РФ у родичів Семочка.

11 грудня 2018 року контррозвідка СБУ підтвердила російське громадянство цивільної дружини Сергія Семочка.

Крім того, можливе його незаконне збагачення зараз перевіряє НАБУ, але від посади він не відсторонений.

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Нагадаємо, вчора, 14 березня, президент Петро Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка. Він працював в розвідці з вересня 2017 року. У той же день його призначили заступником глави МЗС України Павла Клімкіна.

Фото: скрін відео BIHUS info