Александр Вилкул посетил церемонию спуска на воду корпуса танкера, который построила Херсонская верфь.

15 марта 2019-го Херсонская верфь Смарт Меритайм Групп завершила строительство корпуса танкера для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. В церемонии спуска на воду принял участие Александр Вилкул, кандидат в президенты Украины от Оппозиционного блока.

Вилкул поздравил коллектив предприятия с этим событием.

– Каждый спуск судна на украинской верфи – это как чудо. Нашу страну превращают в кладбище заводов. После перезагрузки власти мы будем строить суда, самолеты, ракеты. Для этого обеспечим и госпрограмму, и госзаказ, снизим налоги и ставки по кредитам. Поддержим производителей на внешних рынках. Мы вернем Украину в список ведущих морских держав с судостроением, судоремонтом мирового уровня, чтобы украинцы имели достойную работу с высокой заработной платой здесь, на Родине, – подчеркнул он.

Судно получило название AIME в честь принцессы Нидерландов. Этот спуск стал настоящим событием для отечественных корабелов. Ведь с 2014 года украинское судостроение находится в глубоком кризисе, на верфи за это время объем производства уменьшился в восемь раз.

Подавляющее большинство предприятий отрасли не работают. Тысячи высококвалифицированных рабочих вынуждены уехать работать за границу.

Один из главных пунктов программы Александра Вилкула Мир и Развитие: Четыре шага к успеху – это переформатирование украинской экономики с опорой на промышленное развитие, масштабные инфраструктурные проекты и госзаказ.

– Программа, которую предложил сегодня Александр Вилкул, по восстановлению судостроения даст возможность нам, украинским судостроителям, вернуться к тем объемам, которые у нас были. Даст возможность создавать новые рабочие места, возродить украинское судостроение. Я верю Вилкулу, – сказал Василий Федин, генеральный директор Smart Maritime Group.

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Лидер объединенной оппозиции подчеркнул, что только новая индустриализация поможет создать в стране миллионы новых рабочих мест, обеспечить украинцев достойными зарплатами, наполнить бюджет для реализации социальных программ – повышение пенсий, введение государственной страховой медицины, обеспечение качественного образования и высокого уровня жизни украинцев.

Напомним, что Александр Вилкул представил в Европарламенте план по восстановлению мира в Украине.