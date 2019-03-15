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Вілкул: Ми повернемо Україну в список провідних морських держав з суднобудуванням світового рівня

Олександр Вілкул відвідав церемонію спуску на воду корпусу танкера, який побудувала Херсонська верф.

Вілкул: Ми повернемо Україну в список провідних морських держав з суднобудуванням світового рівня

15 березня 2019-го Херсонська верф Смарт Меритайм Груп завершила будівництво корпусу танкера для голландської компанії VEKA Shipbuilding WT B.V. У церемонії спуску на воду взяв участь Олександр Вілкул, кандидат в президенти України від Опозиційного блоку.

Вілкул привітав колектив підприємства з цією подією.

 – Кожен спуск судна на українській верфі – це як чудо. Нашу країну перетворюють на цвинтар заводів. Після перезавантаження влади ми будемо будувати судна, літаки, ракети. Для цього забезпечимо і держпрограму, і держзамовлення, знизимо податки і ставки по кредитах. Підтримаємо виробників на зовнішніх ринках.

Ми повернемо Україну в список провідних морських держав з суднобудуванням, судноремонтом світового рівня, щоб українці мали гідну роботу з високою заробітною платою тут, на Батьківщині, – підкреслив він.

Судно отримало назву AIME в честь принцеси Нідерландів. Цей спуск став справжньою подією для вітчизняних кораблів. Адже з 2014 року українське суднобудування знаходиться в глибокій кризі, на верфі за цей час обсяг виробництва зменшився у вісім разів. Переважна більшість підприємств галузі не працюють. Тисячі висококваліфікованих робітників змушені виїхати працювати за кордон.

Один з головних пунктів програми Олександра Вілкула Світ і Розвиток: Чотири кроки до успіху – це переформатування української економіки з опорою на промисловий розвиток, масштабні інфраструктурні проекти і держзамовлення.

– Програма, яку запропонував сьогодні Олександр Вілкул, по відновленню суднобудування дасть можливість нам, українським суднобудівникам, повернутися до тих обсягів, які у нас були. Дасть можливість створювати нові робочі місця, відродити українське суднобудування. Я вірю Вілкулу, – сказав Василь Федін, генеральний директор Smart Maritime Group.

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Лідер об’єднаної опозиції підкреслив, що тільки нова індустріалізація допоможе створити в країні мільйони нових робочих місць, забезпечити українців гідними зарплатами, наповнити бюджет для реалізації соціальних програм – підвищення пенсій, введення державної страхової медицини, забезпечення якісної освіти та високого рівня життя українців.

Нагадаємо, що Олександр Вілкул представив в Європарламенті план відновлення миру в Україні.

 

 

 

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