Александр Вилкул принял участие в богослужении в Киево-Печерской Лавре.

Сегодня православные отмечают большой церковный праздник – Торжество Православия. Александр Вилкул и Вадим Новинский приняли участие в торжественном богослужении в Киево-Печерской Лавре, которое провел предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Онуфрий. В праздновании в церкви и крестной ходе приняли участие сотни мирян.

После богослужения Блаженнейший Онуфрий провел встречу с Александром Вилкулом, на которой были обсуждены вопросы защиты истинной веры и канонической церкви, необходимость прекращения вмешательства власти и радикалов в дела церкви и сохранение православных святынь.

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– Православие и наша страна переживает тяжелейшие времена смуты и раскола. Так уже было. Тысячу лет назад в угоду мирским правителям наша церковь едва не погибла. Праздник Торжество Православия, который мы отмечаем сегодня – это праздник победы над расколом и победы над ересью. Наша церковь выстояла. Выстоит сейчас и наша страна, и наша святая православная вера, – написал Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

Напомним, Александр Вилкул представил в Европарламенте план по восстановлению мира в Украине.