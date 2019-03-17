Олександр Вілкул взяв участь в богослужінні в Києво-Печерській Лаврі.

Сьогодні православні відзначають велике церковне свято – Торжество Православ’я. Олександр Вілкул та Вадим Новинський взяли участь в урочистому богослужінні в Києво-Печерській Лаврі, яку провів Предстоятель Української православної церкви Блаженніший Онуфрій. У святкуванні в церкві і в хресній ході взяли участь сотні мирян.

Після богослужіння Блаженніший Онуфрій провів зустріч з Олександром Вілкулом, на якій були обговорені питання захисту істинної віри і канонічної церкви, необхідність припинення втручання влади і радикалів в справи церкви і збереження православних святинь.

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– Православ’я і наша країна переживає важкі часи смути і розколу. Так вже було. Тисячу років тому на догоду мирським правителям наша церква ледь не загинула.

Свято Торжество Православ’я, яке ми відзначаємо сьогодні – це свято перемоги над розколом і перемоги над єрессю. Наша церква вистояла. Вистоїть зараз і наша країна, і наша свята православна віра, – написав Олександр Вілкул на своїй сторінці в Faceebook.

Нагадаємо, Олександр Вілкул представив в Європарламенті план відновлення миру в Україні.