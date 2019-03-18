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Факты / Украина

На Донбассе погиб украинский военный

Сегодня боевики десять раз нарушали режим прекращения огня. В результате этого погиб украинских военный, еще двое получили ранения.

ООС Донбас

Боевики использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями.

В районе населенного пункта Водяное огонь велся из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Марьинку противник обстрелял из минометов калибра 120 мм.

Под огнем также оказались Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Луганское и Новолуганское.

В результате боев трое оккупантов были уничтожены, еще четверо получили ранения.

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К слову, на границе с Украиной заметили эшелон военной техники России.

Источник: ООС

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