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Факти / Україна

На Донбасі загинув український військовий

Сьогодні бойовики десять разів порушували режим припинення вогню. У результаті загинув українських військовий, ще двоє отримали поранення.

ООС Донбас

Бойовики використовували зброю, заборонену мінськими домовленостями.

У районі населеного пункту Водяне вогонь вівся з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Мар’їнку противник обстріляв з мінометів калібру 120 мм.

Під вогнем також опинилися Кримське, Новотошківське, Золоте-4, Луганське та Новолуганське.

У результаті боїв троє окупантів були знищені, ще четверо отримали поранення.

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До речі, на кордоні з Україною помітили ешелон військової техніки Росії.

Джерело: ООС

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