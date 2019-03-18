Сьогодні бойовики десять разів порушували режим припинення вогню. У результаті загинув українських військовий, ще двоє отримали поранення.
Бойовики використовували зброю, заборонену мінськими домовленостями.
У районі населеного пункту Водяне вогонь вівся з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Мар’їнку противник обстріляв з мінометів калібру 120 мм.
Під вогнем також опинилися Кримське, Новотошківське, Золоте-4, Луганське та Новолуганське.
У результаті боїв троє окупантів були знищені, ще четверо отримали поранення.
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До речі, на кордоні з Україною помітили ешелон військової техніки Росії.
Джерело: ООС
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