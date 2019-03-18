Сьогодні бойовики десять разів порушували режим припинення вогню. У результаті загинув українських військовий, ще двоє отримали поранення.

Бойовики використовували зброю, заборонену мінськими домовленостями.

У районі населеного пункту Водяне вогонь вівся з мінометів калібрів 120 і 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Мар’їнку противник обстріляв з мінометів калібру 120 мм.

Під вогнем також опинилися Кримське, Новотошківське, Золоте-4, Луганське та Новолуганське.

У результаті боїв троє окупантів були знищені, ще четверо отримали поранення.

Читайте: Порошенко сказав, як повертатиме окуповані Донбас і Крим

До речі, на кордоні з Україною помітили ешелон військової техніки Росії.

Джерело: ООС