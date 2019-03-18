Организация Североатлантического договора в очередной раз выразила поддержку Украине, осудив аннексию Крыма Россией.

На пятую годовщину аннексии Крыма НАТО вновь осудило действия РФ и призвало власть России освободить аннексированные и оккупированные украинские территории. Международная организация подтвердила непризнание аннексии полуострова и выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

– Призываем РФ вернуть Украине контроль над Крымом. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым – это Украина, – говорится в заявлении Североатлантического совета.

В НАТО обеспокоены нарушением прав человека, которые осуществляет де-факто российская власть на аннексированных территориях относительно украинцев, крымских татар и членов других местных общин.

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– Убийства, похищения, исчезновения людей, произвол власти, арест и пытки. Все это происходит несмотря на то, что Международный суд в 2017 году признал Меджлис органом самоуправления крымских татар. А их до сих пор преследуют на своей Родине, – отмечают в альянсе.

Организация Североатлантического договора призывает Россию немедленно прекратить произвол и правонарушения в аннексированом Крыму и освободить украинских пленных.

– Нужно положить конец нелегитимной власти Крыма. Прекратить автоматический ввод российского гражданства и призыв в вооруженные силы Российской Федерации и все незаконные проведения российских избирательных кампаний, – говорится в заявлении.

Также организация осудила широкомасштабное военное развитие России в Крыму, строительство Керченского моста и использования военной силы против украинских кораблей и военно-морских сил в Керченском проливе.

Альянс подтвердил санкции против РФ и выразил обеспокоенность по дальнейшему наращиванию военного потенциала в Черноморском регионе.

Напомним, власти РФ планируют провести еще один “референдум” в Крыму, чтобы сделать оккупацию украинского полуострова “законной”.