Організація Північноатлантичного договору вкотре висловила підтримку Україні, засудивши анексію Криму Росією.

На п’яту річницю анексії Криму НАТО знову засудило дії РФ та закликало правління Росії звільнити анексовані та окуповані українські території. Міжнародна організація підтвердила невизнання анексії півострова і висловила підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

– Закликаємо РФ повернути Україні контроль над Кримом. Ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісность України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Крим – це Україна, – йдеться у заяві Північноатлантичної ради.

У НАТО схвильовані порушенням прав людини, які здійснює де-факто російська влада на анексованих територіях стосовно українців, кримських татар і членів інших місцевих громад.

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– Вбивства, викрадення, зникнення людей, свавілля влади, арешт і катування. Усе це відбувається не зважаючи на те, що Міжнародний суд у 2017 році визнав Меджліс органом самоврядування кримських татар. А їх і досі переслідують на власній Батьківщині, – наголошують в альянсі.

Організація Північноатлантичного договору закликає Росію негайно припинити свавілля та правопорушення в анексованому Криму та звільнити українських полонених.

– Потрібно покласти край нелегітимній владі Криму. Припинити автоматичне введення російського громадянства та призов до збройних сил Російської Федерації і всі незаконні проведення російських виборчих кампаній, – йдеться в заяві.

Також організація засудила широкомасштабний військовий розвиток Росії в Криму, будівництво Керченського мосту та використання військової сили проти українських кораблів і військово-морських сил у Керченській протоці.

Альянс Підтвердив санкції проти РФ та висловив занепокоєння щодо подальшого нарощування військового потенціалу в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, влада РФ планує провести іще один “референдум” в Криму, аби зробити окупацію українського півострова “законною”.