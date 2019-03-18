Европейская бизнес ассоциация выступает за пересмотр принципа автоматической индексации тарифа на грузоперевозки, ранее предложенный компанией Укрзализныця.

Об этом рассказала представитель ЕБА Ярина Скороход. По ее мнению, тариф УЗ нужно пересмотреть.

– Важно отметить, что нас не устраивает механизм автоматической индексации, потому что мы не определяем индекс, который был представлен УЗ как тот, который отображает затраты компании. Мы считаем, что тут и должна возникнуть дискуссия, какой именно индекс или даже корзина индексов должна быть. Каждая затратная составляющая должна определять конкретный индекс, — подчеркнула Скороход.

При этом ЕБА выступает за создание експертной группы с представителей бизнес-ассоциаций, а также УЗ для выработки компромиссного тарифа. Ранее такую идею предложила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

Укрзализныця активно продвигает идею повышения тарифов на грузоперевозки. Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию тарифов на грузоперевозки.

А глава объединения Укрметаллургпром Александр Каленков открыто высказал сомнение в взвешенности нового тарифа, который может нанести вред промышленности. Ведь он подымается ежегодно, а бизнес не может постоянно платить больше и содержать предприятие монополиста.

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Ранее сообщалось, что такой необдуманный шаг монополиста ударит по аграрной и металлургической отраслям. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок.

Экономика из-за этого может недополучить три процента ВВП. Промышленники уже высказали опасения и заявили, что очередное повышение не совсем обоснованно.

Напомним, Государственная регуляторная служба не поддержала индексацию АО Укрзализныця.