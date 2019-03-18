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Європейська бізнес асоціація виступає за перегляд підвищення тарифу на вантажоперевезення

Європейська бізнес асоціація виступає за перегляд принципу автоматичної індексації тарифу на вантажоперевезення, раніше запропонованого компанією Укрзалізниця.

Європейська бізнес асоціація виступає за перегляд підвищення тарифу на вантажоперевезення

Про це розповіла представник ЄБА Ярина Скороход. На її думку, тариф УЗ потрібно переглянути.

– Важливо відзначити, що нас не влаштовує механізм автоматичної індексації, тому що ми не визначаємо індекс, який був представлений УЗ як той, який відображає витрати компанії.

Ми вважаємо, що тут і повинна виникнути дискусія, який саме індекс або навіть кошик індексів повинен бути. Кожна витратна складова  повинна визначати конкретний індекс, – підкреслила Скороход.

При цьому ЄБА виступає за створення експертної групи з представників бізнес-асоціацій, а також УЗ для вироблення компромісного тарифу. Раніше таку ідею запропонувала глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

Укрзалізниця активно просуває ідею підвищення тарифів на вантажоперевезення. Державна регуляторна служба не підтримала індексацію тарифів на вантажоперевезення.

А глава об’єднання Укрметалургпром Олександр Каленков відкрито висловив сумнів у виваженості нового тарифу, який може завдати шкоди промисловості. Адже він піднімається щорічно, а бізнес не може постійно платити більше і утримувати підприємство монополіста.

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Раніше повідомлялося, що такий необдуманий крок монополіста вдарить по аграрній та металургійній галузям. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок.

Економіка через це може недоотримати три відсотки ВВП. Промисловці вже висловили побоювання і заявили, що чергове підвищення не зовсім обгрунтоване.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба не підтримала індексацію АТ Укрзалізниця.

Джерело: Обозреватель

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