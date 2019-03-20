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Факты / Украина

Украина поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира

Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира.

Украина поднялась в рейтинге самых счастливых стран мира

Украина занимает 133 место среди 156 стран в рейтинге World Happiness ReportВ прошлом году она занимала 138 место.

Второй раз подряд рейтинг возглавляет Финляндия. Второе место занимает Дания, а на третьем оказалась Норвегия.

В пятерку самых счастливых стран вошли также Исландия и Нидерланды.

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К слову, во время проведения исследования учитываются такие факторы, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, а также опрос жителей разных стран об уровне их социальной поддержки, свободе принятия решений, щедрости и восприятии коррупции.

Наиболее значительное снижение уровня счастья наблюдается в Венесуэле, Индии и Малайзии.

Ранее Факты ICTV писали о рейтинге лучших городов для жизни.

Фото: Unsplash

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