Украина заняла 133 место в рейтинге самых счастливых стран мира.

Украина занимает 133 место среди 156 стран в рейтинге World Happiness Report. В прошлом году она занимала 138 место.

Второй раз подряд рейтинг возглавляет Финляндия. Второе место занимает Дания, а на третьем оказалась Норвегия.

В пятерку самых счастливых стран вошли также Исландия и Нидерланды.

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К слову, во время проведения исследования учитываются такие факторы, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, а также опрос жителей разных стран об уровне их социальной поддержки, свободе принятия решений, щедрости и восприятии коррупции.

Наиболее значительное снижение уровня счастья наблюдается в Венесуэле, Индии и Малайзии.

Ранее Факты ICTV писали о рейтинге лучших городов для жизни.