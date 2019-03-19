Издание The Economist опубликовало рейтинги самых дорогих и дешевых городов мира.

Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира в 2019 году разделили Сингапур, Париж и Гонконг.

1. Сингапур (Сингапур)

1. Париж (Франция)

1. Гонконг (Китай)

4. Цюрих (Швейцария)

5. Женева (Швейцария)

5. Осака (Япония)

7. Сеул (Южная Корея)

7. Копенгаген (Дания)

7. Нью-Йорк (США)

10. Тель-Авив (Израиль)

10. Лос-Анджелес (США)

Также в исследовании Economist Intelligence Unit наводится топ самых дешевых городов мира.

1. Каракас (Венесуэла)

2. Дамаск (Сирия)

3. Ташкент (Узбекистан)

4. Алматы (Казахстан)

5. Бангалор (Индия)

6. Карачи (Пакистан)

6. Лагос (Нигерия)

7. Буэнос-Айрес (Аргентина)

7. Ченнаи (Индия)

8. Нью-Дели (Индия)

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Ранее Факты ICTV писали, что в рейтинге лучших городов для жизни Киев оказался на 173 месте.

Источник: The Economist