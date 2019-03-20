Україна посіла 133 місце у рейтингу найщасливіших країн світу.

Україна займає 133 місце серед 156 країн у рейтингу World Happiness Report. Минулого року вона займала 138 місце.

Вдруге підряд рейтинг очолює Фінляндія. Друге місце посідає Данія, а на третьому опинилася Норвегія.

До п’ятірки найщасливіших країн увійшли також Ісландія та Нідерланди.

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До слова, під час проведення дослідження враховуються такі фактори, як ВВП на душу населення, очікувана тривалість здорового життя, а також опитування жителів різних країн про рівень їх соціальної підтримки, свободу прийняття рішень, щедрість і сприйняття корупції.

Найбільш значне зниження рівня щастя спостерігається у Венесуелі, Індії та Малайзії.

Раніше Факти ICTV писали про рейтинг накращих міст для життя.