У Брюсселі 20 березня відбувся міні-саміт Україна – ЄС.

Президент України Петро Порошенко взяв участь у міні-саміті Україна – ЄС, який відбувся 20 березня у Брюсселі.

Український лідер разом із президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером та президентом Європарламенту Антоніо Таяні наголосили на важливості проведення вільних та чесних виборів президента України, завдяки чому наша країна зможе зберегти курс на євроінтеграцію та впровадження реформ.

Порошенко привітав рішення ЄС про введення санкцій проти Росії через агресію у Керченській протоці та закликав Брюссель посилити обмежувальні заходи.

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Також президент України закликав згорнути проект газопроводу Північний потік-2.

Нагадаємо, ЄС ввів індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії, причетних до атаки у Керченській протоці.