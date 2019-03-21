PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україна і ЄС погодили підходи до розвитку відносин

У Брюсселі 20 березня відбувся міні-саміт Україна – ЄС.

Україна і ЄС погодили підходи до розвитку відносин

Президент України Петро Порошенко взяв участь у міні-саміті Україна – ЄС, який відбувся 20 березня у Брюсселі.

Український лідер разом із президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером та президентом Європарламенту Антоніо Таяні наголосили на важливості проведення вільних та чесних виборів президента України, завдяки чому наша країна зможе зберегти курс на євроінтеграцію та впровадження реформ.

Порошенко привітав рішення ЄС про введення санкцій проти Росії через агресію у Керченській протоці та закликав Брюссель посилити обмежувальні заходи.

Читайте: Порошенко ввів у дію додаткові санкції проти Росії

Також президент України закликав згорнути проект газопроводу Північний потік-2.

Нагадаємо, ЄС ввів індивідуальні санкції проти восьми громадян Росії, причетних до атаки у Керченській протоці.

Джерело: Адміністрація Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нова партія Javelin для ЗСУ – Порошенко доручив прискорити переговори
Порошенко ввів у дію додаткові санкції проти Росії
Вибори 2019: лідери соцопитування не змінилися
Повна реформа Укроборонпрому займе півроку – Кривонос
Порошенко сказав, коли в ООН обговорять питання миротворців на Донбасі
З Путіним кашу не їстиму – Порошенко
Порошенко сказав, як повертатиме окуповані Донбас і Крим
Не український сценарій: Порошенко заявив про спробу зірвати вибори
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка